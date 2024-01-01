Максим Артамонов
В спецоперации на Украине убили военнослужащего из Прикамья Анатолия Байдина
Ему было 25 лет
В ходе спецоперации на территории Украины погиб уроженец села Частые Анатолий Байдин. Об этом сообщает администрация Частинского муниципального округа в социальных сетях.
По данным местных властей, военнослужащего убили 14 февраля этого года. Другие обстоятельства смерти не сообщаются.
Анатолий Байдин родился 18 апреля 1998 года в селе Частые в многодетной семье и долгое время жил в д. Поздышки.
В 2010 году он окончил Ножовскую среднюю общеобразовательную школу, а после — Профессиональный лицей №12 (Краевой многопрофильный техникум) по специальности токарь-фрезеровщик.
В сентябре 2022 года он попал под мобилизацию. У молодого человека остались жена и двое детей.
Администрация Частинского муниципального округа выразила соболезнования родным и близким.
О дате и времени церемонии прощания местные власти сообщат дополнительно.
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