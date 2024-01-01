Алёна Бронникова В Прикамье 6 марта пройдёт комплексная проверка готовности системы оповещения Жителей просят соблюдать спокойствие Поделиться Твитнуть

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На следующей неделе в Пермском крае проведут комплексную проверку системы оповещения населения. Информация об этом появилась в официальной группе администрации Орджоникидзевского района Перми «ВКонтакте».

«6 марта 2024 года будет проведена комплексная проверка готовности системы оповещения населения Пермского края с включением узлов сиренного и речевого оповещения, а также с подвижных средств, оборудованных сигнальными громкоговорящими устройствами, мобильных комплексов оповещения», — информирует ведомство.

Сигнал «Внимание всем» будет доводиться в течение трёх минут: с 10:40 до 10:43 6 марта 2024 года. Во время звучания сирен и речевого оповещения жителей просят соблюдать спокойствие, включить теле-, радиоприёмники и прослушать информацию. Проверка организована в плановом режиме и носит учебный характер. Последний раз она проводилась в октябре 2023 года.

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