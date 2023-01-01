Алёна Бронникова В октябре в Пермском крае пройдёт комплексная проверка систем оповещения Сигнал будет доводиться в течение трёх минут Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье 4 октября проверят системы оповещения. Как сообщается на сайте территориальных органов администрации Перми, мероприятие плановое и носит учебный характер.

«Будет проведена комплексная проверка готовности региональной, муниципальных, локальных систем оповещения населения Пермского края с включением узлов сиренного и речевого оповещения, а также с мобильных средств, оборудованных сигнальными громкоговорящими устройствами, и с мобильных комплексов оповещения», - рассказали в пресс-службе мэрии.

До жителей региона будет доводиться сигнал «Внимание всем» в течение трёх минут. Проверка начнётся в 10:40 и закончится в 10:43. Пермяков просят соблюдать спокойствие и, услышав звук сирен и речевое оповещение, включить теле- и радиоприёмники.









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