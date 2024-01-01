Алёна Бронникова Соликамский магниевый завод проведёт ребрендинг в стиле госкорпорации «Росатом» Работы оценили в 3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Соликамский магниевый завод

ОАО «Соликамский магниевый завод» планирует провести ребрендинг с использованием фирменного стиля госкорпорации «Росатом». Предприятие 26 февраля объявило запрос предложений в электронной форме на выполнение соответствующих работ.

Согласно опубликованной на сайте госзакупок информации, максимальная цена контракта составляет 3,2 млн руб. Заявки на участие принимаются до 5 марта. Победителя определят 18 марта.

Как указано в техническом задании, подрядчик должен заново оформить арку перед въездом на территорию завода, фасад проходной и конференц-зал. Все работы необходимо выполнить с 18 марта по 30 мая 2024 года. Максимальная цена контракта определена в 3,1 млн руб.

«Выполнение работ по ребрендингу в соответствии с отраслевым руководством по использованию фирменного стиля Госкорпорации "Росатом" и её организаций. Оформление арки перед въездом на территорию завода, оформление фасада проходной, изготовление и монтаж таблички с наименованием предприятия, оформление проходной заводоуправления, оформление конференц-зала», — сообщается в техзадании.

Гарантия на оформление арки и фасада проходной — от одного до двух лет.

Напомним, в мае 2022 года Генпрокуратура РФ добилась в суде истребования в собственность государства более 89% акций предприятия. Контрольный пакет был передан в собственность Росимущества. Позже стало известно, что с 28 декабря 2023 года «Росатом» завладел 356 276 акциями завода (89,45% в его уставном капитале).

На внеочередном собрании акционеров в апреле будет принято решение об избрании нового состава совета директоров и ревизионной комиссии предприятия. В него войдут восемь представителей структур «Росатома».

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