Алёна Бронникова В совет директоров СМЗ войдут восемь представителей структур «Росатома» Внеочередное собрание акционеров состоится 10 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В повестку внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) вошли вопросы избрания нового состава совета директоров и ревизионной комиссии предприятия. По данным Центра раскрытия корпоративной информации, решение принято на заседании наблюдательного совета.

В список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров вошли генеральный директор СМЗ Руслан Димухамедов и представители дочерних предприятий «Росатома», в том числе компании АО «Атомредметзолото». Среди них — гендиректор Владимир Верховцев, директор по управлению основными фондами и технической политике Алексей Невский, заместитель генерального директора по стратегии Алексей Шеметов, исполнительный директор Виктор Святецкий, главный бухгалтер Вера Сорокина и начальник финансового управления Марина Чебаненко.

Также в состав совета войдут руководители ООО «Объединённые урановые предприятия» Вероника Выховская и ООО «Фин-проект» Сергей Завалишин. Председателем предлагается назначить Руслана Димухамедова вместо замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Владислава Демидова.

«Утвердить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "СМЗ" Димухамедова Руслана Рафкатовича. Утвердить секретарём Ябурову Анастасию Борисовну», — сообщается в документе.

Cоликамский магниевый завод — единственный в РФ производитель ряда редкоземельных металлов. По данным предприятия, в настоящее время оно производит 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 75% магния и 3-4% титана.

В мае 2022 года Генпрокуратура РФ добилась в суде истребования в собственность государства более 89% акций предприятия, ранее распределявшихся между Петром Кондрашёвым, Сергеем Кирпичёвым, Тимуром Старостиным и Игорем Пестриковым. Контрольный пакет акций СМЗ был передан в собственность Росимущества. В январе стало известно, что с 28 декабря 2023 года «Росатом» стал владельцем 356 276 акций завода (89,45% в его уставном капитале).

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