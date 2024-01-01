Алёна Бронникова В Прикамье зарегистрировали краевой комитет семей воинов Отечества Руководителем стала председатель общественной организации «Нас много» Поделиться Твитнуть

В Прикамье 20 февраля была зарегистрирована автономная некоммерческая организация «Комитет семей воинов Отечества (КСВО) Пермского края». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс».

Согласно данным выписки из ЕГРЮЛ, руководителем и одним из учредителей является председатель Пермской региональной общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «Нас много» Ирина Ермакова. Соучредителями также стали Евгения Казанцева и Екатерина Рощина.

«В формате общественной инициативы мы работаем для вас полтора года, но документы о регистрации мы получили совсем недавно — в пятницу. Процесс занял некоторое время», — сообщается на официальной странице сообщества «ВКонтакте».

КСВО создан для оказания поддержки военнослужащим и членам их семей в качестве психологической и юридической помощи, содействия в получении социальной и реабилитационной помощи, в координации гуманитарных грузов, в организации досуговых мероприятий. Деятельность организации также включает работу с волонтёрами и инициативными группами помощи военнослужащим, образовательную и проектную деятельность, встречи с семьями участников спецоперации и взаимодействие с органами власти.

В январе в Перми открылся Штаб общественной поддержки, предназначенный для проведения тематических мероприятий и поддержки гражданских инициатив. В приветственном слове губернатор Дмитрий Махонин отметил, что штаб также станет ресурсным центром для волонтёров, помогающих пермским бойцам-участникам СВО.





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