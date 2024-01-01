Штаб общественной поддержки Пермского края объединит активных жителей региона Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ШОП

15 января в Перми открылся Штаб общественной поддержки. Это многофункциональная площадка, на которой молодёжь и волонтёры, старшее поколение и семьи с детьми, представители НКО и ТОСов, а также все жители Пермского края смогут продвигать свои идеи и предложения. Штаб станет местом притяжения для проведения тематических мероприятий и поддержки гражданских инициатив.

На открытии с приветственными словами выступили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, руководитель Штаба общественной поддержки в Пермском крае Александр Бойченко, первый заместитель секретаря Регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев, председатель Пермской региональной общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «Нас много» Ирина Ермакова. В открытии штаба приняли участие 200 человек: представители органов власти региона, сенаторы и депутаты, волонтеры и молодежь, некоммерческие организации.

«Сегодня важно объединить ресурсы представителей всех категорий общества для развития региона и страны в целом. В Штабе общественной поддержки каждый житель Пермского края сможет получить содействие в реализации социально значимых инициатив. Также штаб станет ресурсным центром для волонтеров, помогающих пермским бойцам-участникам СВО», — отметил Дмитрий Махонин.

Глава региона вместе с участниками мероприятия посетил все тематические площадки штаба.

В спикер-зале прошла встреча с участниками СВО и их семьями, на которой обсуждались вопросы сопровождения, обучения и трудоустройства. С бойцами спецоперации пообщался Герой России, депутат Законодательного Собрания края Сергей Яшкин.

В молодежном зале состоялся диалог о развитии молодежного предпринимательства. В Прикамье особое внимание уделяется возможностям реализации молодежи в разных сферах экономики. На встрече предприниматели поделились историями успеха и экспертным мнением о том, как успешно развиваться в малом и среднем бизнесе.

«В нашем Пермском крае очень много активных и инициативных людей — от молодежи до старшего поколения. Площадка штаба станет для них местом притяжения. Уверен, что каждый день здесь будут собираться пермяки, чтобы обсуждать интересные идеи, проекты, предложения для дальнейшего развития нашего края», — подчеркнул Александр Бойченко.

На панельной дискуссии обсудили тему укрепления института семьи. Ее участниками стали представители НКО, ТОСов Пермского края. Президент России В.В. Путин объявил 2024-й Годом семьи. Поддержка семей и сохранение традиционных семейных ценностей — приоритет работы федеральных и краевых властей. В Прикамье живет более 350 тысяч семей с детьми, из них более 36 тысяч — многодетные. В прошлом году на поддержку семей из консолидированного бюджета Пермского края направили 24 млрд рублей. Около 140 тысяч семей получают различные льготы.

«Весь 2024 год у нас вместе со Штабом общественной поддержки будут идти мероприятия, связанные с Годом семьи. Только объединяясь командами, мы можем достичь результата по укреплению семейных ценностей, преемственности поколений», — говорит председатель Пермской региональной общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «Нас много» Ирина Ермакова.

На одной из площадок штаба была представлена выставка работ добровольцев, помогающим бойцам СВО. Волонтеры продемонстрировали вещи, которые изготавливают своими руками — маскировочные сети, сухие души и другие полезные изделия.

Также на площадке «Открытый диалог» пермяки смогли обсудить волнующие их вопросы по теме медицины с замминистра здравоохранения Пермского края Оксаной Мелеховой.

«Такая площадка для прямого общения с людьми, которая открылась сегодня, — это, в том числе, дополнительный ресурс для «Единой России». В ходе встреч с экспертами и тематических обсуждений тех или иных актуальных тем, которые будут проходить под эгидой штаба, мы будем получать обратную связь от граждан. Это поможет сделать нашу работу более эффективной и адресной», — сказал Вячеслав Григорьев.

В Штабе общественной поддержки Пермского края оборудована общественная приёмная, площадки для совместной работы, спикер-зал, молодежная зона. Ежедневно здесь будут проходить мероприятия, встречи с экспертами, конференции, круглые столы, презентации. Офис штаба расположился по адресу: Пермь, ул. Екатерининская, 210.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.