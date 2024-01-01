Алёна Бронникова Стенд Пермского края для фестиваля молодёжи изготовят за 12,8 млн рублей Ранее закупку приостанавливали из-за жалобы в УФАС Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Минзакупок Пермского края определило поставщика на организацию выставочного стенда региона для Всемирного фестиваля молодёжи. Согласно данным на сайте госзакупок, победителем электронного аукциона стала московская компания.

Начальная цена составляла 15 млн руб. В ходе закупки она снизилась почти на 17% и составила 12,8 млн руб. Контракт был заключён 20 февраля с ООО «СК Коммьюникейшнс».

Предстоящий фестиваль пройдёт в сочинском парке науки и искусства «Сириус» с 1 по 7 марта. Согласно условиям техзадания, исполнитель должен оборудовать восемь зон экспозиции стенда Пермского края и изготовить сувенирную продукцию. На площадке в 30 кв. м разместятся лекторий, фотозона «Лес экранов», техническое помещение, интерактивная зона с VR-очками, аудиоперформанс «Симфония Пермского края», интерактивная камера хранения, зона мастер-классов, приветственная зона Promobot V.4. Подрядчик должен смонтировать стенд до 25 февраля, сопровождать его во время выставки со 2 по 6 марта, а затем демонтировать до 10 марта.

Ранее в Пермское УФАС поступило заявление от воронежского ООО «Бико Регионы», посчитавшего, что оказать весь комплекс услуг за указанный срок невозможно. Жалоба была рассмотрена в начале февраля, ведомство признало её необоснованной.

ООО «СК Коммьюникейшнс» было зарегистрировано в 2007 году. Ведёт рекламную и издательскую деятельность. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка по итогам 2022 года составила 68,9 млн, чистая прибыль — 29,2 млн руб. Генеральный директор — Мария Ольшанская. Учредителем является Михаил Ярмаркович — директор ещё одной московской организации, ведущей рекламную деятельность, «Эскаси». До апреля 2022 года он являлся также одним из её владельцев.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.