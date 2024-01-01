Алёна Бронникова
В Прикамье приостановили торги по организации стенда на Всемирном фестивале молодёжи
В УФАС поступила жалоба на сроки реализации
Минзакупок Пермского края приостановило определение поставщика по итогам электронного аукциона на организацию выставочного стенда региона на Всемирном фестивале молодёжи. Согласно данным, опубликованным на сайте госзакупок, причиной стала жалоба в краевое УФАС.
Фестиваль пройдёт в сочинском парке науки и искусства «Сириус» с 1 по 7 марта. Согласно условиям техзадания, исполнитель должен оборудовать восемь зон экспозиции стенда Пермского края и изготовить сувенирную продукцию. На площадке в 30 кв. м разместятся лекторий, фотозона «Лес экранов», техническое помещение, интерактивная зона с VR-очками, аудиоперформанс «Симфония Пермского края», интерактивная камера хранения, зона мастер-классов, приветственная зона Promobot V.4. Подрядчик должен будет смонтировать стенд до 25 февраля, сопровождать его во время выставки со 2 по 6 марта, а затем демонтировать до 10 марта.
Начальная цена закупки составляла 15 млн руб. По итогам определения поставщика от 9 февраля, участие приняли четыре организации. Все заявки соответствовали требованиям. Победителем была признана компания, предложившая наименьшую цену — 12,8 млн руб.
Однако на данный момент имя победителя не названо, так как процедура была приостановлена по жалобе воронежского ООО «Бико Регионы» в Пермское УФАС. Заявитель считает, что услуга не может быть предоставлена в указанные сроки.
Отмечается, что на монтаж выставочного стенда по контракту отводится не более пяти календарных дней с даты заключения. При этом необходима подготовка не менее 15 видеороликов о регионе по различным направлениям для первой зоны, съёмки и монтаж ролика об историях дружбы и любви иностранцев, приехавших и оставшихся в Прикамье, а также подготовка контента для VR-очков, что потребует отдельного времени на съёмки и согласование. По мнению «Бико Регионы», съёмки видеороликов и подготовка VR-контента должны быть опубликованы отдельной закупкой.
Заявитель также обратил внимание на «Справочник экспонента», опубликованный в документации к закупке, где указано, что данные на персонал и транспортные средства должны быть загружены до 2 февраля, тогда как результат закупки будет известен не ранее 7 числа.
«Считаем, что оказать весь комплекс услуг за четыре-пять календарных дней не предоставляется возможным. Включение условий по съёмке видеороликов, а также подготовка контента для VR-очков приводит к ограничению конкуренции и нарушению ст. 17 ФЗ № 135 «О защите конкуренции», — сообщается в жалобе.
В ответ на запрос разъяснений заказчик отметил, что в рамках закона для оказания услуг допускается право привлекать соисполнителей. Заявитель просит Пермское УФАС провести проверку на соответствие требований законодательства и в случае выявления нарушений привлечь заказчика к административной ответственности. А также обязать минзакупок отменить процедуру и разделить закупку на несколько лотов.
Рассмотрение жалобы было назначено на 8 февраля. «Новый компаньон» обратился за комментарием в краевое УФАС. На момент публикации новости ответ не был получен.
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