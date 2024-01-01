Алёна Бронникова В Прикамье приостановили торги по организации стенда на Всемирном фестивале молодёжи В УФАС поступила жалоба на сроки реализации Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Минзакупок Пермского края приостановило определение поставщика по итогам электронного аукциона на организацию выставочного стенда региона на Всемирном фестивале молодёжи. Согласно данным, опубликованным на сайте госзакупок, причиной стала жалоба в краевое УФАС.

Фестиваль пройдёт в сочинском парке науки и искусства «Сириус» с 1 по 7 марта. Согласно условиям техзадания, исполнитель должен оборудовать восемь зон экспозиции стенда Пермского края и изготовить сувенирную продукцию. На площадке в 30 кв. м разместятся лекторий, фотозона «Лес экранов», техническое помещение, интерактивная зона с VR-очками, аудиоперформанс «Симфония Пермского края», интерактивная камера хранения, зона мастер-классов, приветственная зона Promobot V.4. Подрядчик должен будет смонтировать стенд до 25 февраля, сопровождать его во время выставки со 2 по 6 марта, а затем демонтировать до 10 марта.

Начальная цена закупки составляла 15 млн руб. По итогам определения поставщика от 9 февраля, участие приняли четыре организации. Все заявки соответствовали требованиям. Победителем была признана компания, предложившая наименьшую цену — 12,8 млн руб.

Однако на данный момент имя победителя не названо, так как процедура была приостановлена по жалобе воронежского ООО «Бико Регионы» в Пермское УФАС. Заявитель считает, что услуга не может быть предоставлена в указанные сроки.

Отмечается, что на монтаж выставочного стенда по контракту отводится не более пяти календарных дней с даты заключения. При этом необходима подготовка не менее 15 видеороликов о регионе по различным направлениям для первой зоны, съёмки и монтаж ролика об историях дружбы и любви иностранцев, приехавших и оставшихся в Прикамье, а также подготовка контента для VR-очков, что потребует отдельного времени на съёмки и согласование. По мнению «Бико Регионы», съёмки видеороликов и подготовка VR-контента должны быть опубликованы отдельной закупкой.

Заявитель также обратил внимание на «Справочник экспонента», опубликованный в документации к закупке, где указано, что данные на персонал и транспортные средства должны быть загружены до 2 февраля, тогда как результат закупки будет известен не ранее 7 числа.

«Считаем, что оказать весь комплекс услуг за четыре-пять календарных дней не предоставляется возможным. Включение условий по съёмке видеороликов, а также подготовка контента для VR-очков приводит к ограничению конкуренции и нарушению ст. 17 ФЗ № 135 «О защите конкуренции», — сообщается в жалобе.

В ответ на запрос разъяснений заказчик отметил, что в рамках закона для оказания услуг допускается право привлекать соисполнителей. Заявитель просит Пермское УФАС провести проверку на соответствие требований законодательства и в случае выявления нарушений привлечь заказчика к административной ответственности. А также обязать минзакупок отменить процедуру и разделить закупку на несколько лотов.

Рассмотрение жалобы было назначено на 8 февраля. «Новый компаньон» обратился за комментарием в краевое УФАС. На момент публикации новости ответ не был получен.





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