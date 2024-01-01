Канада ввела санкции против предприятий Пермского края Они заключаются в заморозке активов, запрете любых сделок и прочем Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Канада обнародовала новый список физических и юридических лиц в России, против которых вводятся санкции. Всего под ограничения попали 10 человек и 153 организации. Документ опубликован на сайте правительства страны.

В перечне значатся АО «Ремдизель» (новый владелец ПАО «Мотовилихинские заводы»), ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ) и Корпорация «ВСМПО-АВИСМА».

Санкции заключаются в заморозке активов, запрете любых сделок, запрете предоставлять финансовые услуги и поставлять какие-либо товары.

Напомним, «Мотовилихинские заводы» выпускают артиллерийские орудия, миномёты и реактивные системы залпового огня, ППЗ — изделия спецтехники к системам «Тополь-М», «Булава», «Град», «Корнет», «Панцирь-С», «Торнадо» и др., «ВСМПО-АВИСМА» — крупнейший в мире производитель титана.

Ранее сообщалось, что Пермский пороховой завод попал в обновлённый санкционный список Великобритании. А США в феврале ввели санкции против пермских ООО «Инкар», ООО «Иннфокус» и АО «СТП «Пермский завод металлообрабатывающих центров».

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