Максим Артамонов Под новые санкции США попали три пермских предприятия Поделиться Твитнуть

На сайте минфина США опубликован список физлиц и компаний, которые попали под новые санкции. Среди них оказались три пермские компании: АО «СТП «Пермский завод металлообрабатывающих центров», ООО «Инкор» и ООО «Иннфокус».

Деятельность этих компаний связана с поставкой металлообрабатывающих станков и комплексными услугами инжиниринга.

В частности, Пермский завод металлообрабатывающих центров — компания, выпускающая металлообрабатывающее оборудование. Она была основана в 2011 году и на сегодняшний день является первым и единственным станкостроительным предприятием, созданным в новейшей истории России.

Как ранее писал «Новый компаньон», санкции против России расширила и Великобритания. Санкционный список этой страны пополнился более чем 50 позициями. Новые ограничения были введены в отношении производителей боеприпасов, предприятий по производству электроники, компаний по продаже алмазов и нефти. В этот список попало и ФКП «Пермский пороховой завод».

Обоснованием послужило то, что завод производит «боеприпасы, используемые российскими военными в конфликте на Украине». Санкции подразумевают, что у предприятия будут заморожены активы на территории Великобритании, если они есть. Кроме того, британские компании не будут оказывать заводу трастовые услуги.

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