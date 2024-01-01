Максим Артамонов Леонид Козлов официально возглавит Пермский пороховой завод Его кандидатуру выбрала конкурсная комиссия Поделиться Твитнуть

В холдинге «Технодинамика» состоялся конкурс на замещение должности директора ФКП «Пермский пороховой завод» (входит в холдинг), в котором приняли участие врио директора предприятия Леонид Козлов и его заместитель по производству Виктор Горошенков. В итоге конкурсная комиссия одобрила кандидатуру Козлова, а Горошенкова зачислили в кадровый резерв руководящих кадров «Ростеха». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

С Козловым будет заключен трудовой договор и он станет полноценным руководителем предприятия.

Леонид Козлов — внук Леонида Николаевича Козлова, возглавлявшего НПО имени Кирова в советское время — с 1974 по 1990 год.

Как ранее писал «Новый компаньон», в мае 2023 года прежний руководитель предприятия Сергей Ляшенко покинул свой пост, а на его место в должности и.о. директора завода был назначен первый заместитель Леонид Козлов, который курировал вопросы производства.

Сообщалось, что дальнейшем должен состояться конкурс на замещение должности генерального директора предприятия.

В том же месяцев Сергей Ляшенко занял должность заместителя директора ЗАО «Специальное конструкторскою бюро» — дочерней компании ПАО «Мотовилихинские заводы».

В прошлом году на основе приказа российского премьер-министра Михаила Мишустина начался процесс преобразования ФКП «Пермский пороховой завод» в акционерное общество. Все его акции в качестве имущественного взноса РФ передадут госкорпорации «Ростех». Кроме порохового завода, в перечень попало еще 11 различных ФКП.

Напомним, на этой неделе Пермский пороховой завод попал под санкции Великобритании. Обоснованием послужило то, что предприятие производит «боеприпасы, используемые российскими военными в конфликте на Украине». Санкции подразумевают, что у предприятия будут заморожены активы на территории Великобритании, если они есть. Кроме того, британские компании не будут оказывать заводу трастовые услуги.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.