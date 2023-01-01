Максим Артамонов В Перми уволен гендиректор Порохового завода Сергей Ляшенко Он возглавил предприятие год назад Поделиться Твитнуть

Сергей Ляшенко /фото: d-russia.ru

Госкорпорация «Ростех» решила уволить генерального директора ФКП «Пермский пороховой завод» Сергея Ляшенко. Расторжение контракта произошло 25 мая по соглашению сторон. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на свои источники.

По данным издания, исполняющим обязанности руководителя с 26 мая назначен первый заместитель гендиректора Леонид Козлов. Он курирует вопросы производства. В дальнейшем должен состоятся конкурс на замещение должности генерального директора завода.

В конце мая прошлого года Сергей Ляшенко стал победителем конкурса Минпромторга РФ на должность директора Пермского порохового завода. В конкурсе также принимали участие главный инженер завода Леонид Козлов и гендиректор АО «НИИПМ» Николай Лахаузов.

Сергей Ляшенко родился в 1967 году. В 1989-м окончил высшее военное командное училище связи. До 2003 года служил в ВС РФ. После выхода в отставку трудоустроился в Управление связи и информатизации службы тыла МВД РФ. В 2015 году назначен начальником департамента информационных технологий, связи и защиты информации министерства. В этой должности дослужился до звания генерал-лейтенанта внутренней службы. В 2018 году покинул должность начальника, а затем уволился из органов внутренних дел.

Работать на ФКП «Пермский пороховой завод» Сергей Ляшенко пришёл, когда предприятием руководил Олег Миргородский.

Год назад Миргородский находился в новосибирском СИЗО в качестве фигуранта уголовного дела о мошенничестве и коммерческом подкупе. Он был отстранён от руководства предприятием.

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