Пермский пороховой завод возглавит Сергей Ляшенко Он стал победителем конкурса минпромторга РФ Поделиться Твитнуть

Сергей Ляшенко /фото: d-russia.ru

Исполняющий обязанности руководителя ФКП «Пермский пороховой завод» Сергей Ляшенко стал победителем конкурса минпромторга РФ на должность директора предприятия. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В конкурсе также приняли участие главный инженер завода Леонид Козлов и гендиректор АО «НИИПМ» Николай Лахаузов.

Претенденты прошли тестирование и представили презентации концепции развития предприятия.

Сергей Ляшенко родился в 1967 году. В 1989 году он окончил высшее военное командное училище связи. До 2003 года служил в ВС РФ. После выхода в отставку трудоустроился в управление связи и информатизации службы тыла МВД РФ. В 2015 году назначен начальником департамента информационных технологий, связи и защиты информации министерства. В этой должности дослужился до звания генерал-лейтенанта внутренней службы. В 2018 году Ляшенко покинул должность начальника, а затем уволился из органов внутренних дел.

Работать на ФКП «Пермский пороховой завод» Сергей Ляшенко пришел, когда предприятием руководил Олег Миргородский.

В настоящее время Миргородский находится в новосибирском СИЗО, он фигурирует в уголовном деле о мошенничестве и коммерческом подкупе и отстранён от руководства предприятия.

Сергея Ляшенко собеседники в сфере ОПК называют человеком, удаленным от интересов группировок в промышленной среде и бизнес-структурах.

Приказ о назначении Ляшенко гендиректором должен быть подписан в минпромторге.

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