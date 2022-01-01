Пермский пороховой завод возглавит Сергей Ляшенко
Он стал победителем конкурса минпромторга РФ
Исполняющий обязанности руководителя ФКП «Пермский пороховой завод» Сергей Ляшенко стал победителем конкурса минпромторга РФ на должность директора предприятия. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
В конкурсе также приняли участие главный инженер завода Леонид Козлов и гендиректор АО «НИИПМ» Николай Лахаузов.
Претенденты прошли тестирование и представили презентации концепции развития предприятия.
Сергей Ляшенко родился в 1967 году. В 1989 году он окончил высшее военное командное училище связи. До 2003 года служил в ВС РФ. После выхода в отставку трудоустроился в управление связи и информатизации службы тыла МВД РФ. В 2015 году назначен начальником департамента информационных технологий, связи и защиты информации министерства. В этой должности дослужился до звания генерал-лейтенанта внутренней службы. В 2018 году Ляшенко покинул должность начальника, а затем уволился из органов внутренних дел.
Работать на ФКП «Пермский пороховой завод» Сергей Ляшенко пришел, когда предприятием руководил Олег Миргородский.
В настоящее время Миргородский находится в новосибирском СИЗО, он фигурирует в уголовном деле о мошенничестве и коммерческом подкупе и отстранён от руководства предприятия.
Сергея Ляшенко собеседники в сфере ОПК называют человеком, удаленным от интересов группировок в промышленной среде и бизнес-структурах.
Приказ о назначении Ляшенко гендиректором должен быть подписан в минпромторге.
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