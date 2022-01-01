Минпромторг отстранил от исполнения обязанностей директора Пермского порохового завода Завтра ведомство проведёт конкурс на замещение должности руководителя предприятия Поделиться Твитнуть

Директор ФКП «Пермский пороховой завод» Олег Миргородский отстранён от исполнения обязанностей. Соответствующее распоряжение подписано в Минпромторге РФ, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Как пишет издание, это связано с решением об отзыве у Миргородского формы допуска, составляющей гостайну.

Напомним, Олег Миргородский является обвиняемым в рамках расследования уголовного дела о хищении в особо крупном размере и содержится в одном из СИЗО Новосибирска. Срок содержания его стражей продлён до 29 июня.

Сообщается, что 19 мая ведомство проведёт конкурс на замещение должности директора ФКП «Пермский пороховой завод». На пост руководителя предприятия претендуют четыре человека: это Сергей Ляшенко — исполняющий обязанности генерального директора завода, Сергей Козлов — главный инженер предприятия, Николай Лахаузов — гендиректор АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», Геннадий Кузьмицкий — он возглавлял Пермский пороховой завод с 1992 по 2007 год.

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