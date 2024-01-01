Минздрав Прикамья рассказал о работе больниц в февральские и мартовские праздники Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Поликлиники в Пермском крае в февральские и мартовские праздничные и выходные дни будут принимать пациентов в соответствии с рабочим графиком 24 февраля и 9 марта. Об этом «Новому компаньону» сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Стационары, в том числе перепрофилированные для лечения пациентов с COVID-19, будут работать в штатном режиме — они принимают пациентов, оперируют и лечат круглосуточно.

Травмпункты, скорая помощь, служба медицины катастроф, санитарная авиация и неотложная медицинская помощь также доступны на протяжении всех праздников — их работа организуется в усиленном режиме.

Кабинеты неотложной медицинской помощи в поликлиниках продолжат работу с 8:00 до 00:00 с 23 по 25 февраля и c 8 по 10 марта с сохранением количества мобильных бригад. Напоминаем, вызвать врача неотложной помощи можно с 8.00 до 23.00.

Единая региональная информационно-справочная служба «122» будет работать с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта в режиме записи обращений.

Ранее «Новый компаньон» писал о графике работы в Перми с 23 по 25 февраля почтовых отделений, МФЦ и отделов РЭО Госавтоинспекции.

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