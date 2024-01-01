Стал известен график работы в Перми почты, МФЦ и отделов ГАИ в февральские праздники Поделиться Твитнуть

В пятницу, 23 февраля, в Перми изменится график работы отделений Почты России, филиалов МФЦ и МРЭО ГИБДД.

В четверг, 22 февраля, (предпраздничный день) график работы в большинстве филиалах МФЦ останется неизменным. Так, отделения «Мои документы», расположенные на территории Перми, будут принимать посетителей с 8 до 19 часов.

Все региональные отделения «Мои документы» будут закрыты для посетителей, этот день объявлен выходным, а на следующий день, 24 февраля, отделения МФЦ с шестидневным графиком будут работать как обычно.

Уточнить график работы МФЦ можно по тел.: 8-800-23-43-275 или (342) 270-11-20.

Также изменится график работы почтовых отделений Перми и Пермского края. В частности, 23 февраля станет выходным для всех отделений Почты России в регионе. Сегодня, 22 февраля, рабочий день почтовых отделений сократится на один час, а 24 февраля отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.

В праздничный день, 23 февраля, почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

Нерабочим будет 23 февраля и для ГИБДД. Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции территориальных органов МВД России по муниципальным образованиям Пермского края и Перми в предстоящие праздничные дни будут работать по следующему графику: 23 февраля — нерабочий день; 24 февраля — с 8:00 до 15:30; ️25 февраля — нерабочий день.

В ведомстве рекомендуют автомобилистам заранее планировать посещение Госавтоинспекции и воспользоваться возможностью записи через Единый портал государственных услуг.

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