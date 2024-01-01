Автомобильные пробки в Перми достигли 10 баллов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Автомобильные пробки в Перми в четверг, 22 февраля, вечером достигли 10 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс».

В пробках встали машины на улицах Куйбышева, Героев Хасана (особенно плотное движение на участках от Комсомольской площади до ул. Васильева), Уральской, Соликамской, Карбышева, на дамбе КамГЭС — здесь зафиксировано два ДТП.

Много машин на ул. Боровой, а также в центре города на участках Комсомольского проспекта, улицах Ленина, Попова, Монастырской, Сибирской.

Затруднено движение на шоссе Космонавтов в районе строительства развязки с ул. Крисанова, на ул. Столбовой, Карпинского, Стахановской, Чкалова, Революции, Крупской, Макаренко и др.

В Гортрансе просят ориентироваться на расписание движения автобусов и трамваев в режиме реального времени на сайте map.gortransperm.ru.

Напомним, в последний раз 10-балльные пробки в Перми были зафиксированы утром 13 февраля. Их вызвал рекордной интенсивности снегопад. Власти тогда признали, что не справляются с уборкой, поскольку штат дорожных служб укомплектован только на 51%.

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