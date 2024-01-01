В Пермском крае около 80% избирателей собираются голосовать на выборах президента Поделиться Твитнуть

В избирательной комиссии Пермского края подвели первые итоги подомового информирования избирателей о выборах президента РФ. Как сообщили в КИК, за пять из 20 дней, выделенных на подомовое информирование, участники проекта «Информуик» обошли уже порядка 600 тыс. частных домов и квартир.

Жители более 70% из них согласились пообщаться с обходчиками. около 80% опрошенных отметили, что точно примут участие в голосовании. 77% заявили, что придут голосовать непосредственно на участок.

Напомним, с 17 февраля по 7 марта 6,5 тыс. членов избирательных комиссий планируют посетить 1,2 млн квартир и частных домов в Пермском крае. Цель — предоставить избирателям на дому всю информацию о предстоящих выборах: о способах , месте и дате голосования.

Выборы президента РФ состоятся с 15 по 17 марта. Всего зарегистрировано четыре кандидата.





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