В Пермском крае начинается подомовой обход избирателей Поделиться Твитнуть

фото: Елена Сергеева

На совместном заседании общественного штаба по наблюдению за голосованием и экспертного клуба Пермского края прикамский крайизбирком представил проект «Информуик».Цель этого проекта заключается в адресном информировании избирателей о президентских выборах с использованием подомового и поквартирного обхода. С 17 февраля по 7 марта 6,5 тыс. членов избирательных комиссий планируют посетить 1,2 млн квартир и частных домов. Представители избирательной комиссии Пермского края рассказали о подготовке проекта «Информуик» в регионе, обходчиков, содержании их работы и экипировке, а также о мерах безопасности.

«Информуик» — это масштабный проект, охватывающий всю Россию. Его целью является общение жителей с членами участковых избирательных комиссий. Теперь они могут получить всю информацию о выборах, не выходя из дома: о способах голосования, месте и дате голосования. Об этом рассказала Алена Садилова, куратор федерального проекта «Информуик».

Эксперты, включая общественников, политологов, социологов и юристов, высоко оценили значимость проекта и отметили необходимость широкого информирования граждан о работе обходчиков. Во время обхода члены участковых избирательных комиссий познакомятся с избирателями своего участка, установят с ними личный доверительный контакт. Они расскажут об особенностях избирательной кампании, доступных способах голосования и помогут подобрать подходящий вариант для каждого избирателя, включая голосование не по месту регистрации, а по месту проживания или дома.

Для людей старшего поколения или с ограниченными возможностями здоровья часто сложно выходить из дома или пользоваться технологиями, отметила Надежда Романова, председатель Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов. Поэтому подомовой обход — хорошая возможность получить комфортное общение, ответы на все вопросы избирателей и выбрать удобный способ голосования.

Политконсультант Юрий Исаев считает, что решение о проведении подомовых обходов является политически верным. Личный контакт с жителями способствует повышению доверия к избирательным комиссиям и стимулирует посещение участков. Руководитель общественного штаба по наблюдению за голосованием Михаил Майоров подчеркнул, что наиболее эффективное информирование достигается через живое общение, когда с гражданами разговаривают их соседи, коллеги по работе или учебе.

«Президентские выборы вызывают в обществе большой интерес. Поэтому крайне важно достоверно и точно рассказать о них. Мы убедились, что такая задача будет эффективно решаться в рамках проекта «ИнформУИК». Мы же, со своей стороны, в Общественной палате Пермского края готовим наблюдателей, которые будут на избирательных участках следить за ходом голосования, соблюдение законов о выборах и прав избирателей», — отметил спикер.

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