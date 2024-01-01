В Перми эксперты обсудили ход президентской избирательной кампании В регионе насчитывается более 1,9 млн избирателей Поделиться Твитнуть

В Перми 2 февраля состоялось первое заседание экспертного клуба Пермского края, в состав которого вошли политологи, политконсультанты и политтехнологи, юристы и члены Общественного штаба по наблюдению за голосованием в регионе.

Заседание было посвящено ходу избирательной кампании в Прикамье.

По мнению руководителя Общественного штаба по наблюдению за голосованием в Пермском крае Михаила Майорова, «выборы вызывают большой интерес». Политолог считает, что «их результаты во многом определят наше будущее».

«Отсюда — такое внимание к теме, которое проявляют и избиратели, и экспертное сообщество», — уточнил он свою мысль.

Майоров отметил, что Общественная палата Пермского края объявила набор наблюдателей, который продлится до конца февраля. На участки направят и обучат почти 5 тыс. наблюдателей.

Выборы президента РФ состоятся с 15 по 17 марта. Сейчас зарегистрировано четыре кандидата, ещё четверо ожидают решения ЦИК — они уже сдали на проверку подписей в поддержку своего выдвижения. Эксперты оценивают их шансы как невысокие.

В частности, политконсультант Юрий Исаев выразил мнение, что количество кандидатов ограничится четырьмя уже зарегистрированными.

«Возможно, кандидатов будет пять, если пройдут проверку подписи в поддержку, например, Малинковича, но пять кандидатов — это максимум», — отметил Исаев.

Политтехнолог Наталья Иващенко, рассказывая о сборе подписей, отметила широкую поддержку в Пермском крае кандидата в президенты Владимира Путина. За него собрано более 50 тыс. подписей при необходимых 7,5 тыс. В Пермском крае было открыто 19 пунктов приема подписей в его поддержку, в то время как у других кандидатов зачастую был только один пункт.

По данным представителя краевого избиркома, который принял участие в заседании, в Пермском крае установлены 690 баннеров, распространены 180 тыс. листовок и будет распространено ещё столько же в различных учреждениях и организациях.

Приём заявлений на голосование не по месту регистрации, а по месту фактического нахождения начался 29 января. В регионе действует сервис «Мобильном избиратель». Для информирования электората власти активно используют социальные сети.

По стоянию на 1 января в Прикамье насчитывается 1 971 044 избирателя. На президентских выборах они могут проголосовать на избирательных участках по месту регистрации или по месту фактического нахождения, на дому при наличии для того оснований и дистанционно.

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