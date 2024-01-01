Алёна Бронникова На содержание «Кристалла» в Перми в 2024 году из бюджета выделят 5,3 млн рублей В прошлом году здание бывшего кинотеатра передали Молодёжному центру Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В текущем году на «Кристалл-центр» в Перми краевые власти планируют выделить из бюджета 5,3 млн руб. Информация об этом содержится в документах к проекту о внесении изменений в региональный бюджет на 2024-2026 годы.

Увеличение расходов необходимо для обеспечения оплаты земельного и имущественного налогов. В последующие два года проектом предлагается выделять из бюджета по 9,8 млн руб.

«Предлагается увеличение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 5,3 млн руб., на 2025-2026 годы — 9,8 млн руб. ежегодно ГБУ ПК «Молодёжный центр». С целью обеспечения оплаты земельного налога и налога на имущество в связи с передачей имущественного комплекса в оперативное управление», — сообщается в пояснительной записке.

Акты безвозмездной передачи имущественного комплекса бывшего кинотеатра «Кристалл» в краевую собственность для размещения в здании регионального молодёжного центра и «Пермской синематеки» были подписаны 9 октября 2023 года. Поскольку в здании будет несколько резидентов, в качестве общего названия центра решено было оставить историческое наименование, которое уже стало народным. Открытие центра состоялось в декабре.

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