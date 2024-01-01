В Перми на три дня изменят маршрут движения автобусов № 28 и 29
Как сообщили в Гортрансе Перми, с 9:00 24 февраля по 20:00 26 февраля частично меняется маршрут движения автобусов № 28 и 29.
Они будут следовать в объезд ул. Советской Армии по ул. Карпинского и пр. Декабристов со всеми остановками по пути следования. При этом остановка «Школа № 3» (по ул. Советской Армии) обслуживаться не будет. Пассажирам рекомендуется пользоваться остановкой по ул. Карпинского.
«Изменение связано с аварийными работами на коммунальных сетях по ул. Советской Армии», — пояснили в ведомстве.
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