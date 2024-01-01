Алёна Бронникова На строительство снегоприёмного пункта в Перми выделят более 142 млн рублей Соответствующие поправки к бюджету рассмотрят на заседании в марте Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми может появиться новый снегоприёмный пункт. На его строительство проектом поправок к региональному бюджету на ближайшую трёхлетку предусмотрено 142,4 млн руб.

Согласно указанным данным, в возведение снегоприёмного пункта необходимо для организации работ по зимнему содержанию автомобильных дорог в соответствии с законодательством. В текущем году на эти цели предлагается предусмотреть 20,8 млн, в 2025 году — 72,2 млн, а в 2026 году — 49,4 млн руб.

Проект поправок к закону о бюджете на 2024-2026 годы был внесён на рассмотрение в краевое заксобрание губернатором Прикамья Дмитрием Махониным 21 февраля. Документ будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании в марте.

В ноябре сообщалось, что власти Пермского края приобрели под складирование снега, вывозимого из центрально-планировочного района Перми отдельный участок. Значительную часть затрат краевого подрядчика, который занимается уборкой центральных улиц, составляет приобретение талонов на снежный полигон. Чтобы не зависеть от муниципальных учреждений и сократить расходы, было принято решение обустроить отдельный полигон.

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