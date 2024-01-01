Максим Артамонов В Перми резерв для новых захоронений хватит примерно на год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 21 февраля, на комитете Пермской думы по городскому хозяйству начальник департамента дорог и благоустройства Дмитрий Мясоедов отчитался о планах администрации по организации новых мест захоронений на территории города на 2024 года.

«В 2023 году было 7278 захоронений. На сегодняшний момент резерв для новых мест по состоянию на февраль 2024 года составляет 7246 мест, из них 4300 — для традиционных захоронений и свыше 3 тыс. для урновых захоронений», — рассказал чиновник, отметив, что этого хватит примерно на один год.

На сегодняшний день администрация рассматривает под захоронения два участка. Один находится на территории в Верхне-Курьинского лесничества площадью 157 га или 210 тыс. мест, а другой — в Мотовилихинском участковом лесничестве площадью 47 га (порядка 56 тыс. мест). По предварительным подсчётам, предпроектные работы на этих участках в ценах прошлого года составляли 4 млн. руб. Деньги на эти цели в городском бюджете пока не заложены.

Дмитрий Мясоедов рассказал что в 2022-2023 годах были выполнены работы по подготовке кварталов захоронений площадью 3,32 га на кладбищах «Северное», «Заозерское», «Банная гора (новое)», количество подготовленных мест — 4648.

В этом году на подготовку мест захоронения на кладбище Заозерское планируется выделить 4,6 млн руб.

Чиновник также рассказал, что в декабре 2023 был заключен муниципальный контракт на подготовку площадей для захоронений ГСК «Норстрой». Согласно контракту, предполагалось расчистка 20 га, что в свою очередь позволило бы организовать резерв на 28 тыс. сохранений.

Как ранее писал «Новый компаньон», «Норстрой» предложил самую низкую цену за работы — 15,7 млн руб., что на 9,5 млн ниже начальной цены контракта. Все работы планировалось завершить к 10 июля этого года. Однако подрядчик не приступил к своим обязанностям, и заказчик в лице МКУ «Пермблагоустройство» расторгло контракт в одностороннем порядке.

«Информация была направлена в УФАС по Пермскому краю. На основании решения антимонпольного органа подрядная организация внесена в реестр недобросовестных поставщиков», — пояснил Мясоедов, добавив, что потребность в выполнении этих работ сохраняется. В апреле администрация планирует подготовить предложения по выделению необходимого финансирования.

На этом же заседании комитета чиновники администрации озвучили планы по строительству быстровозводимого здания крематория, которое планируется организовать на территории Северного кладбища. В мэрии изучили опыт строительства подобных объектов в других городах и решили «проработать» этот вопрос для Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.