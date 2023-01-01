Алёна Бронникова Создание мест для новых захоронений на кладбищах Перми подешевело на 9,5 млн рублей Работы выполнит подрядчик по благоустройству Черняевского леса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МКУ «Пермблагоустройство» подпишет контракт с ООО «ГСК «Норстрой» на выполнение работ по содержанию и ремонту элементов благоустройства объектов ритуального назначения (мест захоронения на кладбищах «Заозёрское» и «Северное») в Перми. Результаты конкурса опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно протоколу определения исполнителя, всего было принято три заявки от участников. «Норстрой» предложил самую низкую цену за работы — 15,7 млн руб., что на 9,5 млн ниже начальной цены контракта. Сейчас закупка находится на стадии подписания договора заказчиком.

Целью работ является подготовка площадей для захоронения умерших и устройство проездов между кварталами. Всего на обоих кладбищах будет подготовлено 20 га земли.

Работы будут выполнены в два этапа. Необходимо обустроить дороги, обочины, канавы и площадку под мемориал из сборных фигурных бетонных плит. Завершить работы планируется к 10 июля 2024 года.

ООО «ГСК «Норстрой» зарегистрировано в Пермском крае в 2020 году. Владелец — Саро Даноян. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Сейчас «Норстрой» выполняет работы по благоустройству Черняевского леса в Перми.

Выручка компании в прошлом году составила 115,9 млн руб., чистая прибыль — 438 тыс. руб. За время работы было заключено 53 госконтракта на общую сумму 399,1 млн руб.





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