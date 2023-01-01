На кладбищах Перми подготовят 20 га земли для новых захоронений Работы должны быть выполнены к лету 2024 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство» начало посик подрядчика на выполнение работ по содержанию и ремонту элементов благоустройства объектов ритуального назначения (мест захоронения на кладбищах «Заозёрское» и «Северное») в краевом центре. Информация появилась на портале госзакупок.

Исполнителя должны назвать 30 ноября. Начальная (максимальная) цена контракта — 25,28 млн руб.

В техзадании сказано, что целью работ является подготовка площадей для захоронения умерших и устройство проездов между кварталами. Всего будет подготовлено 20 га земли: 15,4 га на кладбище «Северном» и 4,6 га на кладбище «Заозёрском».

Работы предполагается выполнить в два этапа. На первом, с 11 до 20 декабря 2023 года, будет произведена валка деревьев, корчевание пней и вывоз древесины. На втором, с 15 апреля по 10 июля 2024 года, подрядчик обустроит дороги, обочины, канавы и установит площадку под мемориал из сборных фигурных бетонных плит площадью 300 кв. м.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на Северном кладбище планируется строительство колумбария для погибших в СВО. Для этого власти задействуют территорию, где сейчас находятся киоски по продаже венков.

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