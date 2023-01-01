Алёна Бронникова На Северном кладбище Перми планируется строительство колумбария для погибших в СВО Для этого власти пытаются задействовать территорию, где сейчас находятся киоски Поделиться Твитнуть

Администрация Перми не будет продлевать контракты с владельцами нестационарных торговых объектов (НТО), которые расположены при входе на Северное кладбище. Предпринимателей поставили перед фактом выселения, сообщает Properm.ru.

За счёт 66 организованных мест под киоски с ритуальной атрибутикой и цветами здесь планируется расширить площадь почётного квартала (захоронения погибших в СВО на Украине бойцов) и построить колумбарий. Проект был разработан МКУ «Пермблагоустройство» и получил положительное заключение госэкспертизы. Вид разрешённого использования участка уже изменён, теперь здесь торговля запрещена.

Некоторые из владельцев НТО ведут бизнес на этой территории более десяти лет, власти города не предложили для них альтернативы. Предприниматели направили обращение губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и бизнесу-омбудсмену Павлу Новосёлову.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о том, что на «Северном» и «Заозёрском» кладбищах власти планируют выделить 3 га для новых могил. Резерв для традиционных захоронений получен на 2700 мест.

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