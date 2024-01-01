Рейсы из Перми в Хургаду возобновятся 19 марта В январе их отменили из-за низкого спроса Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Рейсы перевозчика туроператора Anex авиакомпании Azur Air по маршруту Пермь—Хургада (Египет) возобновятся с 19 марта. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Большое Савино. В январе-феврале чартеры отменили из-за низкой загрузки, дата возобновления полётов не называлась.

Также в расписании стоят чартеры в Хургаду на 30 марта и 30 апреля. Рейсы будут выполняться на самолётах B-757, время в пути — 6,5 часов.

На другой египетский курорт в Шарм-эль-Шейх ближайшие рейсы из Перми поставлены на 29 февраля, 11 и 21 марта. Перелёты осуществляет авиакомпания «Аль Масрия Юниверсал Эйрлайнз» на самолётах A-321. Время в пути — 6 час.

Ранее сообщалось, что туроператоры готовятся объявить о возобновлении чартеров из Перми в Анталью (Турция) с 21 апреля. С 28 апреля перелёты по данному направлению должны стать ежедневными.

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