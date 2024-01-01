С 21 апреля возобновятся чартеры из Перми в Турцию С мая перелёты должны стать ежедневными Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Туроператоры готовятся объявить о возобновлении чартерных авиаперелётов из Перми в Анталью (Турция).

На сайте аэропорта Большое Савино пока указаны три рейса авиакомпании Azur Air — 21 и 28 апреля и 1 мая на самолётах Boeing-757. Время в пути 5 час. 15 мин. Информация об этих перелётах, а также о чартерах 27 и 29 апреля опубликована на сайте туроператора Anex. Цены на тур на двоих за 6 ночей начинаются от 118 тыс. руб. С 1 мая вылеты должны стать ежедневными.

Pegas также открыл продажи путёвок с прямым перелётом из Перми в Турцию с 21 апреля. Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», собственные чартеры по направлению туроператор запустит на неделю позже. Перевозчиком заявлен турецкий лоукостер Southwind. Цены начинаются от 113 тыс. руб. на двоих за 6 ночей. В расписании Большого Савино перелёты пока не значатся.

Напомним, чартерные рейсы из Перми в Турцию были приостановлены осенью 2023 года в связи с завершением курортного сезона.

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