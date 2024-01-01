Екатерина Артёмова В Прикамье чиновника привлекли к ответственности из-за нехватки площадок под отходы Факт нарушения был установлен в ходе прокурорской проверки Поделиться Твитнуть

Министерство ЖКХ Пермского края

В Осинском районе прокуратура провела проверку исполнения законодательства об отходах производства и потребления. Как сообщается на едином портале прокуратуры РФ, в ходе надзорных мероприятий выяснилось, что должностным лицом администрации Осы не были приняты меры к ремонту и установке достаточного количества контейнеров на контейнерных площадках в муниципалитете, что привело к захламлению отходами прилегающей территории.

По результатам проверки в отношении сотрудника местной администрации возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе отходов производства и потребления). Постановлением краевой госинспекции по экологии и природопользованию специалист признан виновным, ему назначено наказание в виде предупреждения.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что жителю Прикамья дали условный срок за мошенничество при исполнении контракта на благоустройство площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов в Оханском городском округе.

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