В Прикамье с недобросовестного подрядчика взыскали полмиллиона рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В Пермском крае судебные приставы взыскали более 550 тыс. руб. ущерба от мошеннических действий, предпринятых нечистоплотным подрядчиком. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пермяк, выступая от имени своей жены — индивидуального предпринимателя, заключил контракт с администрацией Оханского городского округа на благоустройство 81 площадки для сбора твердых коммунальных отходов. Согласно требованиям, установленным для объектов городской инфраструктуры, эти площадки должны были быть построены из электросварных труб нового материала. Однако, получив средства, подрядчик решил приобрести уже использованные насосно-компрессорные трубы, параметры которых не соответствовали требованям.

Чтобы замаскировать этот факт, гражданин внёс ложные сведения в акты приема-передачи объектов. Все документы были подписаны представителями администрации, которые не подозревали о махинациях. Подделка была раскрыта во время контрольной проверки выполненных работ.

Заказчик передал все доказательства в суд, а исполнитель попытался объяснить свои действия благими побуждениями и выбором других труб, которые, по его мнению, были более надежными. Однако эти объяснения не удовлетворили следователей, и нарушитель не смог избежать наказания.

Житель Прикамья был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество в особо крупном размере»). Учитывая, что подсудимый сотрудничал с следствием, ему было назначено условное наказание — 2 года лишения свободы, а также он был обязан возместить причиненный ущерб, вызванный его незаконными действиями.

Решение суда было передано на исполнение в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Нытвенскому и Оханскому районам, находящееся в Пермском крае. После применения штрафа осужденный поспешил погасить задолженность, и исполнительное производство было завершено фактическим исполнением.

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