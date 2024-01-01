Екатерина Артёмова Краевое управление госэкспертизы согласовало проект Центра баскетбола в Перми Объект займёт два смежных участка на ул. Клименко Поделиться Твитнуть

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Управление государственной экспертизы Пермского края согласовало проект здания спортивного комплекса Центра баскетбола «Аэросфера», который планируется построить на ул. Клименко. По информации в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации, положительное заключение было выдано 16 февраля.

В реестре указано, что объект займёт два смежных земельных участка на ул. Клименко, 28 и ул. Клименко, 30 (на пересечении с ул. Пушкина). Общая площадь участков, по данным публичной кадастровой карты, составляет 6,4 тыс. кв. м.

Напомним, о планах построить спорткомплекс на ул. Клименко стало известно в конце 2021 года. Было решено реализовать проект в рамках государственного-частного партнёрства (ГЧП). Инвестором выступило пермское ООО «Научно-производственное объединение «АэроСфера». В августе 2022-го минспорта Прикамья и компания подписали соглашение о ГЧП.

Сообщалось, что в Центре баскетбола будет 3-4 зала, соответствующих требованиям действующих официальных правил баскетбола ФИБА и оборудованных с соблюдением требований регламентов официальных соревнований. Предполагалось, что в большом зале комплекса установят трибуны на 500 человек, а в остальных залах будет не менее чем по 50 зрительских мест.

Соглашением о ГЧП предусмотрено, что краевые власти предоставят инвестору землю на правах аренды и обеспечат выплату единоразовой субсидии на мероприятия по подключению к коммунальным сетям в размере не более 34,414 млн руб., а также ежегодных субсидий на коммунальные платежи, предельный размер которых составит порядка 2,5 млн руб. в год. Объём инвестиций со стороны ООО «НПО «АэроСфера» на момент подписания соглашения оценивался в сумму более 150 млн руб.

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