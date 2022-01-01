Елена Синица Власти Прикамья заключили соглашение о строительстве Центра баскетбола в рамках ГЧП Объект планируют построить до конца 2025 года Поделиться Твитнуть

Краевое минспорта ООО «НПО «АэроСфера» заключили соглашение о государственно-частном партнёрстве. В рамках соглашения планируется построить многофункциональный комплекс «Центр баскетбола» в Перми по ул. Клименко, 28. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Краевые власти предоставят партнёру земельный участок на правах аренды, обеспечат выплату единоразовой субсидии на мероприятия по подключению к коммунальным сетям (не более 34,4 млн руб.). Кроме этого, будут предоставляться ежегодные субсидии на коммунальные платежи, предельный размер которых составит порядка 2,5 млн руб. в год.





Объём инвестиций со стороны ООО «НПО «АэроСфера» составляет более 150 млн руб.





«Нам потребовалось больше времени на обсуждение и утверждение условий соглашения о государственно-частном партнёрстве, так как это одна из первых процедур в сфере спорта, — прокомментировала глава краевого минспорта Татьяна Чеснокова. — По этой причине в окончательной версии соглашения сроки реализации проекта сдвинуты до конца 2025 года».





Ранее сообщалось, что общая площадь объекта составит около 2 тыс. кв. м. В здании разместится большой зал для профессиональных игр, трибуны на 500 мест и два зала для спортивных секций и дворовых команд с трибунами на 50 мест. Также планируется оборудовать тренажёрный зал, раздевалки и медпункт.

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