В Перми приступили к реализации проекта по строительству Центра баскетбола Поделиться Твитнуть

В Перми в формате государственно-частного партнёрства (ГЧП) началась реализация проекта по строительству и эксплуатации центра баскетбола «Аэросфера». Он разместится на ул. Клименко, 26. Постановление, устанавливающее цели, условия, полномочия и обязанности сторон, подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Согласно документа, власти предоставят инвестору земельный участок с коммуникациями, а также выдадут субсидии на коммунальные платежи, а тот построит спортивный объект за свой счёт.

Как сообщает «Рифей», общая площадь объекта составит около 2 тыс. кв. м. В здании разместится большой зал для профессиональных игр с трибунами на 500 мест и два зала для спортивных секций и дворовых команд с трибунами на 50 мест. Также планируется оборудовать тренажёрный зал, раздевалки и медпункт.

Оценочный объём инвестиции — 151,7 млн руб.

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