Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Пермском крае продолжает снижаться Однако эпидпорог всё ещё превышен Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

По результатам мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппом в Прикамье, с 12 по 18 февраля было зарегистрировано 20 369 случаев ОРВИ, это на 3,4 тыс. меньше, чем за предыдущие семь дней. Несмотря на положительную динамику, эпидемический порог среди совокупного населения по-прежнему превышен на 5,9% (неделей ранее превышение составляло 33,1%).

Лабораторное исследование показало, что в основном среди пациентов циркулируют вирусы гриппа А, а также возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы.

Для профилактики гриппа и ОРВИ Роспотребнадзор по-прежнему рекомендует не допускать переохлаждения, в местах массового скопления людей надевать маску, часто и тщательно мыть руки и вести здоровый образ жизни. В случае появления симптомов необходимо обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Ранее сообщалось, что за неделю 12-18 февраля в Пермском крае выявлено 310 случаев новой коронавирусной инфекции (11,9 на 100 тыс. населения). В Перми зарегистрировано 154 случая, что составляет 49% от числа заболевших. Для сравнения: с 5 по 11 февраля было выявлено 356 случаев заболевания COVID-19, 190 из них в Перми.

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