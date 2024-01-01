За неделю в Пермском крае выявлено 310 случаев COVID-19 Это меньше, чем за предыдущие семь дней Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю 12-18 февраля в Пермском крае выявлено 310 случаев новой коронавирусной инфекции (11,9 на 100 тыс. населения). В Перми зарегистрировано 154 случая, что составляет 49% от числа заболевших. Для сравнения: с 5 по 11 февраля было выявлено 356 случаев заболевания COVID-19, 190 из них в Перми.

Таким образом, на территории Пермского края с начала пандемии выявлено 502 049 подтверждённых случаев заболевания COVID-19, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора (РПН).

В структуре лабораторно исследованных проб за последние 3 месяца в 100% случаев идентифицируется вариант вируса «омикрон».

В РПН напоминают, что коронавирусами называется семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в лёгкой форме, не вызывая тяжёлой симптоматики. Однако бывают и тяжёлые формы, такие как ближневосточный респираторный синдром (Mers) и тяжёлый острый респираторный синдром (Sars).

Симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом, — чувство усталости, затруднённое дыхание, высокая температура, кашель и боль в горле. Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду, могут походить на грипп.

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