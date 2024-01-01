Максим Артамонов
В Перми 20 февраля более 40 домов останутся без света
Отключение электричества произойдёт в Закамске
Как сообщили в администрации Кировского района Перми, 20 февраля c 08:00 до 18:00 будет отключено электричество в микрорайоне Новые Водники. Причина не уточняется.
Без света на 10 часов останутся дома по адресам:
Напомним, ранее в Перми более 200 домов остались на сутки без воды из-за присоединения нового водопровода в Дзержинском районе. Работы проводила компания «Новогор-Прикамье» 17 и 18 февраля по ул. Ветлужской, 89. В пресс-службе коммунального оператора принесли извинения за временные неудобства, а на время ремонта жителям посоветовали сделать суточный запас воды.
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