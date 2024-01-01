Максим Артамонов В Перми 20 февраля более 40 домов останутся без света Отключение электричества произойдёт в Закамске Поделиться Твитнуть

Как сообщили в администрации Кировского района Перми, 20 февраля c 08:00 до 18:00 будет отключено электричество в микрорайоне Новые Водники. Причина не уточняется.

Без света на 10 часов останутся дома по адресам:

— ул. Адмирала Ушакова, 44;

— Боцманский переулок, 1, 2, 4, 6, 8, 9;

— ул. Каляева, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 63, 76, 78, 80, 82а, 84, 139;

— ул. Сокольская, 134, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 166, 168, 170.

Напомним, ранее в Перми более 200 домов остались на сутки без воды из-за присоединения нового водопровода в Дзержинском районе. Работы проводила компания «Новогор-Прикамье» 17 и 18 февраля по ул. Ветлужской, 89. В пресс-службе коммунального оператора принесли извинения за временные неудобства, а на время ремонта жителям посоветовали сделать суточный запас воды.

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