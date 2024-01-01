Названы адреса 200 домов в Перми, где на сутки отключат воду Жителям рекомендовали сделать запасы Поделиться Твитнуть

Для присоединения нового водопровода в правобережной части Дзержинского района Перми более чем в 200 домах планируется отключение воды. Об этом сообщили в «Новогор-Прикамье».

Работы планируется провести с 15:00 17 февраля (это следующая суббота) до 15:00 18 февраля по адресу ул. Ветлужская, 89. Необходимым требованием технологического процесса по присоединению водовода является отключение водоснабжения. В пресс-службе коммунального оператора принесли извинения за временные неудобства и назвали адреса зданий, жильцам которых рекомендовано на время ремонта сделать суточный запас воды.

Итак, воды не будет по следующим адресам:

В «Новогоре» напомнили, что регулярно размещают на своём сайте информацию о плановых и ремонтно-восстановительных работах с отключением холодной воды. Она появляется в разделе «Отключения».

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