В Пермском крае в выходные ожидается постепенное потепление Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные, 17 и 18 февраля, арктический воздух из Пермского края отступит в Сибирь, и начнётся постепенное потепление.

Так, в ночь на субботу прогнозируется от -18°…-20°С на юго-западе и до -30°…-32°C на северо-востоке, в Перми будет около -25°C. Днём температура воздуха поднимется до -10°…-17°C, сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

В воскресенье, 18 февраля, на большей части края будет малооблачная погода без осадков, вечером на западе и на севере края начнётся снег. Температура воздуха ночью составит -18°...-23°C градусов, в Перми около -20°C, а днём в регионе потеплеет до -8°…-13°C.

Ранее синоптики назвали районы Пермского края, где температура минувшей ночью опустилась ниже -35°. Так, в Вае (посёлок в Красновишерском городском округе) столбик термометра опустился до -40,4˚, в Осе было -39,1˚, в Чёрмозе -37,2˚, в Кыне -36,7˚, в Кочёво -35,9˚, в Кунгуре -35,8˚, в Кудымкаре -35,4˚, в Чернушке -35,1˚.

В Перми в ночь на 16 февраля минимум составил -30,8˚. «Вероятно, для Перми это последний такой низкий минимум за эту зиму», — прогнозируют в ГИС-Центре.

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