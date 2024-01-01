Назван район Пермского края, где температура опустилась ниже -40 градусов Поделиться Твитнуть

В ГИС-Центре ПГНИУ подвели итоги ночи на пятницу, 16 февраля, в Пермском крае: за несколько часов арктический антициклон переместился вдоль западной границы Прикамья с севера на юг в Башкирию, принеся малооблачную, безветренную и очень морозную погоду.

Согласно официальным данным с метеостанций Прикамья, холоднее всего минувшей ночью было в Вае (посёлок в Красновишерском городском округе). Там столбик термометра опустился до -40,4˚ — это минимум нынешней зимы на данной метеоплощадке.

Чуть теплее было в Осе, там зафиксирована температура -39,1˚. В Чёрмозе было -37,2˚, в Кыне -36,7˚, в Кочёво -35,9˚, в Кунгуре и Усть-Чёрной -35,8˚, в Кудымкаре -35,4˚, в Чернушке -35,1˚, в Ножовке -34,7˚, в аэропорту Большое Савино и Оханске -33˚.

В Перми в ночь на 16 февраля минимум составил -30,8˚. Это седьмой день зимы в краевом центре с температурой воздуха ниже -30˚ (последний раз столько дней с 30-градусными морозами было зимой семь лет назад).

«Вероятно, для Перми это последний такой низкий минимум за эту зиму», — прогнозируют в ГИС-Центре.

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