Максим Артамонов В Перми резко выросли цены на бананы В некоторых магазинах они продаются почти по 200 рублей за килограмм Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В феврале в Перми был отмечен рост цен на бананы. Согласно данным Росстата, цены на этот продукт росли как в конце декабря прошлого года, так и в январе этого. В Перми стоимость одного килограмма бананов разнится от 129 до 199 руб. в зависимости от магазина.

Рост произошёл на фоне запрета Россельхознадзора на ввоз бананов из Эквадора. Ведомство обнаружило в плодах многоядных мух-горбаток.

На сегодняшний день самые низкие цены остаются в сетях «Чижик» и «Магнит» — 129 руб. Затем идут магазины сети «Пятёрочка».

Максим Артамонов

Выше всех цена на этот продукт питания в «Ленте» (189 руб.) и в магазинах «Берег» — 199 руб.

Ранее Пермьстат сообщал, что в 2023 году цены на яйца в Пермском крае выросли на 69%. Резкое удорожание на этот продукт в ведомстве фиксируют с октября прошлого года. В последующие месяцы оно продолжилось. Например, в декабре рост цены составил 20%.

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