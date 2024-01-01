Максим Артамонов
В 2023 году цены на яйца в Пермском крае выросли на 69%
В декабре рост составил 20%
В пятницу, 19 января, в Пермьстате состоялся брифинг, посвящённый итогам 2023 года по ценовой динамике на потребительском рынке Пермского края в сравнении с предыдущим годом. Как рассказал глава ведомства Владимир Белянинов, в прошлом году цены на куриные яйца выросли на 69%.
Чиновник отметил, что резкое удорожание на этот продукт в ведомстве фиксируют с октября. В последующие месяцы оно продолжилось. Например, в декабре рост цены составил 20%.
«Меньше 100 руб. цены только в Мордовии — 94 руб., у остальных [в ПФО] — 120-130 руб.», — рассказал Белянинов.
При этом он отметил, что объёмы производства яиц не упали, и даже растут.
Вопрос о причинах роста цен стоит задать сельхозпроизводителям, считают в Пермьстате.
По словам Владимира Белянинова, новый скачок цен на яйца традиционно ожидается на Пасху, а после возможно снижение стоимости этого вида продовольствия.
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