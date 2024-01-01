Алёна Бронникова В Пермском крае почти на 78% увеличилось число выдворенных мигрантов Пределы страны покинули 624 человека Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю в 2023 году депортировали и выдворили за пределы страны 624 иностранных гражданина. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился на 77,8%. Такие данные привёл руководитель регионального МВД РФ Александр Щеглов на пленарном заседании заксобрания Прикамья 15 февраля.

Кроме того, за год в федеральное МВД было направлено 842 представления о неразрешении въезда иностранцам, что на 35% больше, чем в 2022 году. По нарушениям миграционного законодательства сотрудники полиции возбудили 313 уголовных дел, в 2022 году было возбуждено 357 уголовных дел по данному направлению.

«Увеличилось количество преступлений, совершённых иностранными гражданами и лицами без гражданства на 20,4%. При этом количество лиц, совершивших указанные преступления, увеличилось на 4,5%», — рассказал Щеглов.

По его словам, такая ситуация сложилась из-за увеличения «инициативно выявленных» сотрудниками МВД многоэпизодных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Рост составил 49,7%. В прошлом году количество таких преступлений составило 241, их совершили 57 иностранцев. Тогда как в 2022 году было совершено 161 преступление 44 иностранными гражданами.

В представленном депутатам докладе Щеглов рассказал об итогах деятельности полиции в 2023 году, в том числе о хищениях бюджетных средств, связанных с реализацией региональных и государственных программ. А также о пресечении публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ в целях защиты интересов страны.

На заседании отсутствовали Дмитрий Кожанов (производственная необходимость), Алексей Наборщиков (командировка), Дмитрий Пылёв (производственная необходимость), Владимир Чулошников (временная нетрудоспособность), Геннадий Шилов (временная нетрудоспособность).





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