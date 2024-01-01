Алёна Бронникова За год полиция Пермского края пресекла 40 действий по дискредитации армии Также удалось предотвратить два поджога военкоматов Поделиться Твитнуть

В Пермском крае за 2023 год полиции удалось пресечь 40 публичных действий, направленных на дискредитацию использования Военных сил России в целях защиты интересов страны. Об этом в своём докладе рассказал начальник краевого ГУ МВД РФ Александр Щеглов на пленарном заседании регионального заксобрания.

«Значительное внимание уделялось противодействию распространению заведомо ложной информации, целью которой является дискредитация использования Вооружённых сил РФ. По взаимодействию с другими органами и общественными организациями проведён комплекс мероприятий, направленный на профилактику выявлений и пресечения возможных экстремистских и террористических проявлений», — информировал он.

Так, в прошлом году было пресечено 116 фактов публичного демонстрирования нацистской символики и атрибутики экстремистских организаций, 32 правонарушения были связаны с возбуждением вражды либо ненависти, унижением человеческого достоинства, 19 фактов распространения экстремистских материалов. В интернете был заблокирован 761 ресурс, с которого происходило распространение экстремистских материалов и контента деструктивного характера.

Кроме того, особое внимание было уделено охране военных комиссариатов. Сотрудники краевого МВД пресекли два факта их поджога на стадии покушения.

По данным за 2022 год, в Пермском крае полиция пресекла 52 факта публичных действий, направленных на дискредитацию Вооружённых сил РФ. Речь идёт о статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за публичные действия и высказывания, которые дискредитируют использование Вооружённых сил России в целях защиты интересов страны и граждан и поддержания международного мира и безопасности.

Отслеживанием информации в интернете занимается специализированное подразделение. Его сотрудники мониторят сеть и выявляют людей, нарушающих данный закон.





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