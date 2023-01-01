Елена Синица За прошлый год в Пермском крае пресекли 52 действия по дискредитации ВС РФ Также зафиксировано два факта призывов к действиям по нарушению территориальной целостности РФ Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

За 2022 год на территории Пермского края полиция пресекла 52 факта публичных действий, направленных на дискредитацию Вооружённых сил РФ. Такие данные привёл начальник ГУ МВД по Пермскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов.

Помимо этого, с его слов, пресекли 106 фактов публичного демонстрирования нацистской символики и атрибутики экстремистских организаций. Также удалось пресечь 16 правонарушений, связанных с возбуждением вражды либо ненависти, унижением человеческого достоинства и 11 фактов распространения экстремистских материалов.

Также зафиксировано два факта публичных призывов к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ.

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