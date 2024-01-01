Алёна Бронникова В Прикамье за 2023 год выявили 41 хищение бюджетных средств по госпрограммам Из них 30 были связаны с нацпроектом «Демография» Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

За прошлый год в Пермском крае было выявлено 41 преступление, связанное с хищением бюджетных средств, выделенных на финансирование региональных, государственных программ и национальных проектов. Об этом на пленарном заседании парламента Прикамья 15 февраля сообщил начальник краевого ГУ МВД РФ Александр Щеглов.

Согласно представленным данным, большинство преступлений были зафиксированы в рамках реализации нацпроекта «Демография» — 30 случаев. По нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» было выявлено четыре преступления, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — три, «Цифровая экономика» — два, по одному в направлениях «Жильё и городская среда» и «Культура».

В рамках нацпроекта «Демография» за год полиция пресекла деятельность нескольких групп. Чтобы получить материнский капитал, злоумышленники предоставляли в пенсионный фонд документы с ложными сведениями о рождении детей. Возбуждено 18 уголовных дел по статье «Мошенничество».

Наибольший объём похищенных средств был выявлен в сфере «Безопасные и качественные дороги». Сумма ущерба только в двух случаях составила более 100 млн руб.

«В ходе проверки выявлено, что должностные лица при производстве работ по ремонту автомобильных дорог ввели в заблуждение заказчика, умышленно предоставив фиктивные документы о качестве используемых материалов. В результате преступной деятельности указанных лиц причинён ущерб в сумме более 100 млн руб., возбуждено два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ», — рассказал Щеглов.

Кроме того, в ходе мероприятий по борьбе с коррупцией за год полиция совместно с заинтересованными ведомствами выявила 178 тяжких и особо тяжких преступлений. Ранее «Новый компаньон» сообщал, что за 2023 год прокуратура Пермского края возбудила 17 уголовных дел против взяточников. К ответственности были привлечены 700 должностных лиц.

В целом количество преступлений в прошлом году выросло на 2,1%. В большей степени рост произошёл за счёт увеличения на 41,9% зарегистрированных преступлений в сфере использования IT-технологий и в сфере компьютерной информации.





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