Максим Артамонов В Пермском крае за год прокуратура пресекла более 60 тысяч нарушений За это время восстановлены трудовые права почти 3 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

В Перми состоялось заседание коллегии региональной прокуратуры, посвящённое итогам работы надзорного ведомства за 2023 год и планам на 2024 год. Участие в нём принял заместитель Генерального прокурора РФ Николай Шишкин. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по региону.

По словам прокурора Пермского края Павла Бухтоярова, за год прокуратура пресекла свыше 60 тыс. нарушений закона. За это время были восстановлены права почти 3 тыс. работников на своевременную и полную оплату труда на сумму порядка 70 млн руб.

Также пермяки жаловались в ведомство на проблему с лекарствами, с получением качественной и доступной медицинской помощи.

За год были восстановлены права более 800 инвалидов и престарелых, в том числе на обеспечение их необходимыми средствами технической реабилитации.

За прошлый год на треть сократилось количество прокурорских проверок в отношении предпринимателей и практически на четверть — проверок контролирующих органов.

Кроме того, прокуроры защитили права свыше 1 тыс. детей. В прокуратуру с жалобой на нарушения своих прав обращались многодетные и малообеспеченные семьи, сироты и семьи с детьми-инвалидами.

В свою очередь, заместитель uенерального прокурора РФ Николай Шишкин обратил внимание на состояние законности в сферах ЖКХ, капитального ремонта многоквартирных домов, а также защиты прав дольщиков в Пермском крае.

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