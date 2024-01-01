Количество преступлений в Пермском крае за год выросло на 2,1% Раскрываемость преступлений составила 51,8% Поделиться Твитнуть

Фото: «Мой город — Пермь»

В ГУ МВД России по Пермскому краю 24 января состоялась коллегия по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Прикамья за 2023 год. Как заявил начальник ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов, в прошлом году зарегистрировано 41 902 преступления, что на 2,1% больше по сравнению с 2022 годом. В большей степени это произошло за счёт увеличения на 41,9% зарегистрированных преступлений в сфере использования информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации.

Одновременно с этим, Щеглов отметил, что количество совершённых убийств уменьшилось на 23,9%, причинений тяжкого вреда здоровью на 10,7%, изнасилований на 34,8%, краж из квартир на 17,9%, грабежей на 4,8%, угонов на 4,6%. Также было зафиксировано снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах (-17,1%).

Правоохранительными органами края за год было раскрыто 21 363 преступления, включая 5606 тяжких и особо тяжких. Раскрываемость преступлений составила 51,8%, а раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений — 50,4%.

Отмечается высокий уровень раскрываемости ряда ключевых составов преступлений, таких как убийства (97,1%), причинение тяжкого вреда здоровью (99,1%), грабежи (90,1%), разбойные нападения (98,8%), угон транспорта (87,5%), изнасилования (100%).

Эффективность выявления преступлений, совершённых в составе организованной группы или преступного сообщества, увеличилась более чем в два раза, с 389 до 893.

ГУ МВД России по Пермскому краю

Особое внимание уделялось пресечению преступных схем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации. Раскрываемость таких преступлений составила 28,4%, что превышает показатель для всей страны (26,6%).

В течение 12 месяцев 2023 года на территории Пермского края зарегистрировано 3867 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из которых 1022 были крупных и особо крупных размеров. В ходе работы были обнаружены и пресечены деятельность 8 нарколабораторий. Изъято 735 кг запрещённых веществ (в 2022 году изъяли 154 кг).

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, незначительно возросло на 1,4% (с 560 до 568). В то же время количество уголовно наказуемых деяний, совершённых несовершеннолетними, увеличилось на 21,3% (с 633 до 768). Большинство таких преступлений связано с многоэпизодными преступлениями в области незаконного оборота наркотиков и мошенничества по схеме «родственник в беде». В большинстве случаев мотивом для совершения преступлений являлось желание заработать деньги.

Начальник краевого МВД выразил благодарность личному составу за профессиональное выполнение служебных обязанностей и определил важные направления работы на 2024 год. Одной из приоритетных задач остаётся обеспечение общественной безопасности во время выборов президента Российской Федерации. Важными направлениями работы также остаются охрана правопорядка, противодействие организованной преступности, стабилизация наркоситуации, повышение эффективности раскрытия преступлений в сфере IT-технологий и борьба с преступностью среди иностранных граждан, обеспечение безопасности дорожного движения.

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