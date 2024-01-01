Задержан житель Пермского края, перевозивший 28 кг наркотиков В отношении наркокурьера возбудили уголовное дело Поделиться Твитнуть

МВД по Республике Чувашия

В Чувашии на федеральной трассе М-12 «Восток» задержан житель Пермского края. В его автомобиле сотрудники полиции обнаружили 28 кг наркотиков. Все запрещённые вещества изъяты. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.

Задержанному 39 лет. Ранее он не был судим. Наркотики мужчина перевозил в тайниках, специально оборудованных в задней и передней частях автомобиля. Среди запрещённых веществ оказалось более 17 кг гашиша, 9 кг мефедрона и 1 кг кокаина.

В отношении наркокурьера возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на 124 км автодороги Курган—Тюмень наряд ДПС остановил водителя из Пермского края. Во время досмотра в багажнике его автомобиля был обнаружен полиэтиленовый пакет с N-метилэфедроном массой более 595 г. Задержанный рассказал, что это его способ заработка, который он нашёл в одном из мессенджеров. Мужчине дали координаты в Москве, чтобы он забрал наркотики. В отношении ранее не судимого пермяка возбуждено уголовное дело статье УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

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